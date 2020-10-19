Логано выиграл этап плей-офф NASCAR в Канзасе, став лидером в борьбе за титул

Гонщик Team Penske Джоуи Логано выиграл очередной этап плей-офф NASCAR Hollywood Casino 400 в Канзасе. На финише он смог сдержать Кевина Харвика из Stewart-Haas Racing, опередив того на 0,312 секунды. Третьим стал пилот Hendrick Motorsports Алекс Боуман.



Логано опередил Харвика на пит-стопе, а затем успешно сдерживал его атаки на протяжении 45 заключительных кругов. Эта победа позволила Джоуи сделать хорошую заявку на чемпионский титул.



Наибольшее количество кругов в гонке лидировал Харвик – 85 из 267. Первый промежуточный финиш выиграл Чейз Эллиотт, второй остался за Дэнни Хэмлином.

Права на видео принадлежат National Association for Stock Car Auto Racing.

Видео доступно на странице NASCAR в YouTube.