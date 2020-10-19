Эксперт полагает, что Магнуссен может стать напарником Ферстаппена в «Ред Булл»

Известный журналист и писатель, бывший главный редактор журнала F1 Racing и экс-глава пресс-службы «Макларена» Мэтт Бишоп выразил мнение, что действующий пилот «Хааса» Кевин Магнуссен способен стать отличным напарником Макса Ферстаппена и рекомендовал «Ред Булл» присмотреться к датчанину.



«В «Рено» и «Хаасе», несмотря на то что он опережал своих товарищей по команде, у Кевина не было машин, чтобы показать победную форму, которая известна любому, кто следил за ним в Мировой серии «Рено».

Состав пилотов «Ред Булл» на 2021 год очень интригует. У меня нет абсолютно никаких данных о том, что же всё-таки на уме у Хельмута Марко и Кристиана Хорнера. Но утверждалось, что они вполне могут попытаться пойти на глобальные перемены.

Я считаю, что Макс и Кев будут для них блестящим составом — двое очень опытных, но всё ещё молодых, потрясающе быстрых, энергичных, амбициозных парня. Всегда ли они ладили? Какая разница, если вы хотите, чтобы ваши пилоты время от времени подстёгивали друг друга. Ну и было бы весело взглянуть на шоу, которое способны устроить их отцы в паддоке», — приводит слова Бишопа GrandPX.