Боттас возмутился ущемлением прав женщин в спорте, приведя пример призовых из велогонок

Пилот «Мерседеса» Валттери Боттас выразил мнение, что в современном спорте ущемляются права женщин. В качестве примера он привёл распределение призовых на велогонке «Тур Фландрии».
«Я не могу этого понять. Вот как распределяются призовые деньги на «Тур Фландрии». Победитель среди мужчин получает € 20 тыс. Примерно € 82 за пройденный километр. А у женщин — € 1,4 тыс. Около € 10 евро за километр. Дело не в деньгах, а в равенстве… Разве мужчины и женщины не работают одинаково много, пытаясь бороться за победу в этой гонке?» — написал Боттас на своей странице в «Твиттере».
После 11 Гран-при нынешнего сезона Валттери занимает второе место в личном зачёте. На его счету 161 очко. Лидирует в чемпионате его напарник по «Мерседесу» Льюис Хэмилтон (230). Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (147) – третий.
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