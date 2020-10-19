Источник: Мазепин будет выступать за «Хаас», Мик Шумахер — кандидат №1 на второе место

Итальянский журналист Роберто Кинкеро в своей колонке на сайте Motorsport утверждает, что команда «Хаас» достигла договорённости с Никитой Мазепиным. Российский гонщик будет выступать за американский коллектив в следующем году. Подтверждение этого последует сразу после того, ка Никита получит суперлицензию.
При этом журналист отмечает, что «Хаас» скорее всего посадит во второй кокпит одного из участников Академии «Феррари». И это не Роберт Шварцман или Каллум Айлотт, а Мик Шумахер. Именно сын семикратного чемпиона Формулы-1 Михаэля шумахера является «кандидатом номер один» на второе место, утверждает Кинкеро.
После 20 гонок сезона в личном зачёте Формулы-2 лидирует Мик Шумахер (191). Вторым идёт Айлотт (169). Юки Цунода (147) — третий. Четвёртая строчка у Кристиана Лундгора (145). Шварцман (140) занимает пятое место. Мазепин (140) – шестой.
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