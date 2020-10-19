Последний шанс попасть в суперфинал чемпионата Forza Motorsport

Прошло девять этапов чемпионата по Forza Motorsport 7, впереди последний, 10-й этап, в котором мы узнаем имя последнего участника гранд-финала.



Отборочные заезды 10-го этапа чемпионата пройдут с 4 по 6 ноября, финал этапа состоится 8 ноября, начало — в 18:00. Отборочные и финал чемпионата пройдут в режиме онлайн-соревнований.



Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей!



Официальный автомобиль гонки – BMW M4 GTS.



Соревноваться участники 10-го этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут на трассе в Бернских Альпах, которая построена вокруг элитного горнолыжного курорта. Ширина дорог позволяет гонять по трассе, не сбавляя скорости.



Участие в 10-м этапе Forza Motorsport 2020 – бесплатное. Зарегистрироваться можно в официальной группе чемпионата во «Вконтакте» или по ссылке.



Рекомендуем посмотреть видео предыдущего этапа с участием Тамби Масаева.

Партнеры чемпионата:



Официальный партнер: Black Monster Energy – мировой производитель энергетических напитков.

Официальный автомобиль: BMW

Официальный партнёр: Pringles

Официальная платформа: XBOX. Бука – официальный дистрибутор.

Официальные дисплеи: Samsung.

Официальные шины: Hankook.

Официальные рули и гарнитуры: Thrustmaster.