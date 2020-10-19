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Последний шанс попасть в суперфинал чемпионата Forza Motorsport

Последний шанс попасть в суперфинал чемпионата Forza Motorsport
Авто / Формула-Е/Америка/Прочее 0

Прошло девять этапов чемпионата по Forza Motorsport 7, впереди последний, 10-й этап, в котором мы узнаем имя последнего участника гранд-финала.

Отборочные заезды 10-го этапа чемпионата пройдут с 4 по 6 ноября, финал этапа состоится 8 ноября, начало — в 18:00. Отборочные и финал чемпионата пройдут в режиме онлайн-соревнований.

Призовой фонд чемпионата – 1 миллион рублей!

Официальный автомобиль гонки – BMW M4 GTS.

Соревноваться участники 10-го этапа чемпионата Forza Motorsport 2020 будут на трассе в Бернских Альпах, которая построена вокруг элитного горнолыжного курорта. Ширина дорог позволяет гонять по трассе, не сбавляя скорости.

Участие в 10-м этапе Forza Motorsport 2020 – бесплатное. Зарегистрироваться можно в официальной группе чемпионата во «Вконтакте» или по ссылке.

Рекомендуем посмотреть видео предыдущего этапа с участием Тамби Масаева.

Партнеры чемпионата:

Официальный партнер: Black Monster Energy – мировой производитель энергетических напитков.
Официальный автомобиль: BMW
Официальный партнёр: Pringles
Официальная платформа: XBOX. Бука – официальный дистрибутор.
Официальные дисплеи: Samsung.
Официальные шины: Hankook.
Официальные рули и гарнитуры: Thrustmaster.

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