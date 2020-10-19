«Машины будут загрязнять воздух на 22 дня меньше». Хэмилтон — о сокращении уик-эндов

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф и шестикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон высказались на тему сокращения гоночных уик-эндов до двух дней.



«Сокращение уик-энда сделает Формулу-1 более захватывающей. Кроме того это лишние 22 дня, что означает, что на протяжении 22 дней по трассе будет гоняться на 20 машин меньше и они не будут загрязнять воздух и планету», — приводит слова Льюиса Хэмилтона Motorsport-Total.



«Мне нравится эта идея. Если у команд меньше тестов и данных, то появляется больше разнообразия. В итоге победить может не сильнейшая команда, а та, которая лучше адаптировалась и применила инновационный подход. Но нужно понять мнение промоутеров на этот счёт. Они продают билеты на пятничные заезды, а многие не могут себе позволить билеты на весь уик-энд, однако получают возможность посмотреть на болиды Формулы-1 в пятницу. Нужно подробно изучить этот вопрос», — добавил руководитель «Мерседеса» Тото Вольф.