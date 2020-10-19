В Дании не верят, что Магнуссен продолжит выступать в Формуле-1
Датский журналист Петер Ньюгард считает, что карьера Кевина Магнуссена в Формуле-1 подходит к концу.
«Похоже, за „Альфа Ромео“ продолжит выступать Кими Райкконен, а второе место займёт кто-то из юниоров „Феррари“. У „Уильямса“ есть контракты с двумя пилотами, а выкупать место Расселла или Латифи слишком дорого. Переход в „Альфа Таури“ или „Ред Булл“ выглядит чем-то нереальным. Думаю, карьера Магнуссена станет ещё одной жертвой коронакризиса», — написал Петер Ньюгард в своей колонке на BT.
Сообщалось, что Перес и Магнуссен могут продолжить карьеру в серии IndyCar. Пилоты могут занять вакансии в команде Meyer Shank Racing, которая не так давно была проинвестирована владельцами Формулы-1 из Liberty Media.
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