В Дании не верят, что Магнуссен продолжит выступать в Формуле-1

Датский журналист Петер Ньюгард считает, что карьера Кевина Магнуссена в Формуле-1 подходит к концу.



«Похоже, за „Альфа Ромео“ продолжит выступать Кими Райкконен, а второе место займёт кто-то из юниоров „Феррари“. У „Уильямса“ есть контракты с двумя пилотами, а выкупать место Расселла или Латифи слишком дорого. Переход в „Альфа Таури“ или „Ред Булл“ выглядит чем-то нереальным. Думаю, карьера Магнуссена станет ещё одной жертвой коронакризиса», — написал Петер Ньюгард в своей колонке на BT.



Сообщалось, что Перес и Магнуссен могут продолжить карьеру в серии IndyCar. Пилоты могут занять вакансии в команде Meyer Shank Racing, которая не так давно была проинвестирована владельцами Формулы-1 из Liberty Media.