Первый обладатель Кубка конструкторов в истории Ф-1 заявил о намерении вернуться в гонки

Британская компания «Вануолл» объявила о желании вернуться в автоспорт, сообщает PistonHeads.
«Вануолл» объявила, что выпустит шесть реплик гоночных болидов, которые будут точными копиями оригинальных машин «Вануолл» 1957-1958 годов.
При этом помогать в этой затее «Вануоллу» будут представители Hall and Hall, которая специализируется на реставрации гоночных машин.
Из этих шести болидов пять будут выставлены на продажу, из цена будет превышать $ 2 млн. На каждой из машин будет установлен двигатель «Вануолл».
Шестую машину компания рассчитывает использовать в гонках исторических болидов. Кроме того, компания рассчитывает наладить производство дорожных автомобилей и вернуться в будущем в гонки.
«Вануолл» является первым в истории обладателем Кубка конструкторов — команда выиграла его в сезоне-1958, когда впервые в Формуле-1 был введён командный зачёт. В составе команды выступали такие пилоты, как Стирлинг Мосс, Морис Тринтиньян, Майк Хоторн, Питер Коллинз, Тони Брукс, Стюарт Льюис-Эванс и другие.
В 1954 году во внезачётной гонке Формулы-1 за «Вануолл» был заявлен двукратный чемпион мира в составе «Феррари» Альберто Аскари, однако «Лянча», за которую тогда выступал Аскари, запретила итальянцу участие в гонке.
- 20 октября 2020
-
00:55
- 19 октября 2020
-
23:49
-
22:59
-
22:01
-
19:21
-
18:56
-
17:59
-
17:55
-
16:36
-
14:36
-
14:20
-
13:09
-
12:46
-
12:10
-
11:14
-
09:55
-
09:00
-
01:00
- 18 октября 2020
-
23:47
-
22:47
-
22:00
-
21:02
-
20:12
-
20:06
-
19:49
-
18:05
-
16:58
-
15:51
-
15:00
-
13:49
-
12:50
-
11:28
-
09:55
-
01:00
- 17 октября 2020
-
23:39