Первый обладатель Кубка конструкторов в истории Ф-1 заявил о намерении вернуться в гонки

Британская компания «Вануолл» объявила о желании вернуться в автоспорт, сообщает PistonHeads.



«Вануолл» объявила, что выпустит шесть реплик гоночных болидов, которые будут точными копиями оригинальных машин «Вануолл» 1957-1958 годов.



При этом помогать в этой затее «Вануоллу» будут представители Hall and Hall, которая специализируется на реставрации гоночных машин.



Из этих шести болидов пять будут выставлены на продажу, из цена будет превышать $ 2 млн. На каждой из машин будет установлен двигатель «Вануолл».



Шестую машину компания рассчитывает использовать в гонках исторических болидов. Кроме того, компания рассчитывает наладить производство дорожных автомобилей и вернуться в будущем в гонки.



«Вануолл» является первым в истории обладателем Кубка конструкторов — команда выиграла его в сезоне-1958, когда впервые в Формуле-1 был введён командный зачёт. В составе команды выступали такие пилоты, как Стирлинг Мосс, Морис Тринтиньян, Майк Хоторн, Питер Коллинз, Тони Брукс, Стюарт Льюис-Эванс и другие.



В 1954 году во внезачётной гонке Формулы-1 за «Вануолл» был заявлен двукратный чемпион мира в составе «Феррари» Альберто Аскари, однако «Лянча», за которую тогда выступал Аскари, запретила итальянцу участие в гонке.