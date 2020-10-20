В «Хаасе» прокомментировали возможную смену двигателей с «Феррари» на «Рено»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что его команда примет решение по поставщику силовых установок в ходе следующего сезона. Новый контракт будет зависеть от того, сможет ли «Феррари» решить текущие проблемы.

«Люди в «Феррари» объяснили мне, что у них не было достаточно времени, чтобы адаптировать двигатель к изменениям в правилах после прошлого года. Пока мы проявляем терпение. Но, если в следующем сезоне силовая установка не станет лучше, им придётся объясняться вновь.

Не забывайте, что без «Феррари» мы не были бы в Формуле-1, поэтому нам нужно набраться терпения.

Сегодняшние результаты не впечатляют — и это, мягко говоря. Но я думаю, что «Скудерия» вернётся на позиции, на которых должна быть. Нужно подождать.

В следующем году у «Рено» не будет клиентских команд, но другое дело, что мы покупаем у «Феррари» не только двигатели, но и элементы подвески с коробкой передач.

Мы изучаем рынок, поскольку не можем позволить себе, чтобы текущая ситуация затянулась на несколько лет. Но уверен, что «Феррари» найдёт выход», — цитирует Штайнера GrandPX со ссылкой на Sport1.