Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Видео: виртуальный круг по трассе Ф-1 в Португалии

Видео: виртуальный круг по трассе Ф-1 в Португалии
Авто / Формула-1 0

С 23 по 25 октября на трассе в Портимане состоится Гран-при Португалии. Автодром в Алгарве впервые примет гонку Формулы-1.

Накануне команда «Мерседес» опубликовала видео, в котором экс-пилот Формулы-1 Эстебан Гутьеррес проезжает на симуляторе круг по трассе и рассказывает о её главных особенностях.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды «Мерседес».

После 11 этапов нынешнего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон возглавляет личный зачёт чемпионата. На его счету 230 очков. Его напарник Валттери Боттас (161) занимает второе место. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (147) – третий. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят (14) – 14-й.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020