Видео: виртуальный круг по трассе Ф-1 в Португалии

С 23 по 25 октября на трассе в Портимане состоится Гран-при Португалии. Автодром в Алгарве впервые примет гонку Формулы-1.



Накануне команда «Мерседес» опубликовала видео, в котором экс-пилот Формулы-1 Эстебан Гутьеррес проезжает на симуляторе круг по трассе и рассказывает о её главных особенностях.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» команды «Мерседес».

После 11 этапов нынешнего сезона пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон возглавляет личный зачёт чемпионата. На его счету 230 очков. Его напарник Валттери Боттас (161) занимает второе место. Гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (147) – третий. Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят (14) – 14-й.