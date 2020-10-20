Ди Реста рекомендовал «Ред Булл» вернуть Риккардо

Бывший гонщик Формулы-1 Пол ди Реста выразил мнение, что «Ред Булл» не стоит заключать контракты с Серхио Пересом или Нико Хюлькенбергом, так как они слишком возрастные пилоты, а сосредоточится на варианте с возвращением Даниэля Риккардо.

«Я бы попытался вернуть Риккардо. Даниэль был очень быстр и отлично работал с Максом. Это была классная комбинация. На мой взгляд, это будет самая сильная пара гонщиков во всём пелотоне. К тому же на данный момент в их юниорской программе нет никого, кто мог бы сделать шаг и подтолкнуть Макса», — приводит слова ди Ресты Motoprsport-Total со ссылкой на эфир Sky Sports.



Риккардо, который на данный момент является пилотом «Рено», со следующего сезона перейдёт в «Макларен». У австралийца заключён многолетний контракт с командой из Уокинга.