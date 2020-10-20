Источник: об уходе Грожана и Магнуссена из «Хааса» объявят до Гран-при Португалии

Руководство «Хааса» уже уведомило пилотов команды Ромена Грожана и Кевина Магнуссена о расставании с ними, сообщает SoyMotor со ссылкой на источники. Ожидается, что соответствующее заявление будет сделано до Гран-при Португалии.
Таким образом, в американской команде появятся сразу две вакансии. Основными претендентами на них называют Никиту Мазепина и Мика Шумахера. При этом на места в «Хаасе», кроме Шумахера, претендует другой гонщик молодёжной Академии «Феррари» Роберт Шварцман, а также Серхио Перес, который не имеет контракта на 2021 год.
Кевин Магнуссен выступает в «Хаасе» с 2017 года, в команде он заменил Эстебана Гутьерреса. Грожан защищает цвета американского коллектива с 2016 года. В нынешнем сезоне датчанин не набрал ни одного очка, на счету Ромена два балла.
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