Источник: об уходе Грожана и Магнуссена из «Хааса» объявят до Гран-при Португалии

Руководство «Хааса» уже уведомило пилотов команды Ромена Грожана и Кевина Магнуссена о расставании с ними, сообщает SoyMotor со ссылкой на источники. Ожидается, что соответствующее заявление будет сделано до Гран-при Португалии.

Таким образом, в американской команде появятся сразу две вакансии. Основными претендентами на них называют Никиту Мазепина и Мика Шумахера. При этом на места в «Хаасе», кроме Шумахера, претендует другой гонщик молодёжной Академии «Феррари» Роберт Шварцман, а также Серхио Перес, который не имеет контракта на 2021 год.

Кевин Магнуссен выступает в «Хаасе» с 2017 года, в команде он заменил Эстебана Гутьерреса. Грожан защищает цвета американского коллектива с 2016 года. В нынешнем сезоне датчанин не набрал ни одного очка, на счету Ромена два балла.