«Феррари» воодушевлена прогрессом в развитии мотора и верит в борьбу за подиумы в 2021-м

В «Феррари» продолжают работу над мотором на 2021 год. По информации источников, в «Скудерии» воодушевлены нынешними результатами трудов и верят, что в следующем сезоне итальянская команда будет бороться за подиумы, сообщает GPblog.

Вместе с тем известный обозреватель Умберто Дзапеллони полагает, что прогресса техники может быть недостаточно. По его словам, «Феррари» нужны новые и качественные кадры.

«Боюсь, этого будет недостаточно. Боюсь, что команде нужна перегруппировка сил. Нужно искать лучших в других командах, чтобы стать победителями. Так было во времена Шумахера, Тодта и Монтедземоло. Тогда в Маранелло работали лучшие», — приводит слова эксперта GPblog.

Напомним, нынешний сезон — один из худших для «Феррари» за последние годы. В настоящий момент команда занимает шестое место в Кубке конструкторов.