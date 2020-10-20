«У меня должно быть на 30-40 очков больше». Сайнс раздражён 11-м местом в общем зачёте

Пилот «Макларена» Карлос Сайнс признался, что разочарован результатами нынешнего сезона. По его словам он не досчитался как минимум 30-40 очков.

«Конечно, это раздражает. Вы знаете, насколько я конкурентоспособный. Вообще-то, думаю, что делаю достойную работу в нынешнем сезоне. Если бы не ошибка в России, полагаю, мог бы назвать его лучшим. Чувствую, что я на пике формы, но когда смотрю в зачёт, вижу, что на 11-м месте.

Многое в нынешнем сезоне складывается не в мою пользу. Очень странный год. У меня не было возможности показывать стабильный результат, а сезон короткий. Но ещё ничего не кончено, впереди шесть этапов. Постараюсь завершить год на мажорной ноте. Но 11-е место раздражает. Мне кажется, у меня должно быть как минимум на 30-40 очков больше, чем сейчас", — приводит слова Сайнса Motorsport Week.



После 11 этапов в активе Карлоса 51 балл.