Бывший пилот Формулы-1: Албон никакой, ему пора собираться на выход

Экс-пилот Формулы-1 Михаэль Блекемолен поделился мыслями о ситуации со вторым пилотом «Ред Булл». Австрийская команда по-прежнему не внесла ясность относительно того, кто будет напарником Макса Ферстаппена в 2021 году. Но по словам ветерана автоспорта, Александера Албона необходимо менять в любом случае.

«Давайте смотреть правде в глаза. Албон никакой. Ему пора собираться на выход. Мне кажется, Гасли — лучший вариант для „Ред Булл“, но вопрос в том, кого тогда сажать в болид „Альфа Таури“?

Что касается вариантов «Ред Булл» с Хюлькенбергом, думаю, ему будет тяжело с Ферстаппеном. Вообще-то, был разочарован выступлением Нико на Гран-при Айфеля. Прорыв с 20-го на 8-е место был связан со сходами соперников.

Я бы дал ему место в «Ред Булл», но не думаю, что он быстрее Гасли. Вообще-то, любому пилоту будет трудно соперничать с Ферстаппеном. Все эти кандидаты не будут быстрее Макса и он понимает это", — приводит слова экс-пилота F1Maximaal.