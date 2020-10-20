В «Макларене» готовят новинки к Гран-при Португалии
Руководитель «Макларена» Андреас Зайдль рассказал, что на предстоящем Гран-при Португалии команда готовится поработать с новинками на свободных тренировках.
«Готовясь к Гран-при Португалии, мы фокусировались на данных, собранных на „Нюрбургринге“, чтобы прийти к правильным выводами и добиться наилучшего прогресса. Базируясь на анализе, продолжим использовать новый носовой обтекатель с теми конфигурациями настроек, которые помогают быть наиболее конкурентоспособными.
Мы также продолжим тестировать новинки на свободных практиках и займёмся дальнейшим изучением нового аэродинамического обвеса», — приводит слова Зайдля пресс-служба британской команды.
Гран-при Португалии пройдёт с 23 по 25 октября.
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