Хайдфелд: Хюлькенберг был бы идеальным партнёром Ферстаппену в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Ник Хайдфельд считает, что Нико Хюлькенберг стал бы идеальным кандидатом на роль второго пилота «Ред Булл». В последнее время активизировались слухи, согласно которым «Ред Булл» сменит в следующем сезоне Алекса Албона, а у Макса Ферстаппена появится новый напарник.
«Если посмотреть на факты и результаты, то станет очевидно, что Албон находится слишком далеко от Ферстаппена. Команда топ-уровня, коей является «Ред Булл», просто не может себе этого позволить.
Хюлькенберг был бы идеальным партнёром Ферстаппену. «Ред Булл» не ищет кого-то, кто мог бы обогнать Ферстаппена. Серхио Перес или Хюлькенберг были бы явными вторыми номерами. От них требовалась бы стабильность результатов.
Я на 100% уверен в Нико. Конечно, было бы здорово, если бы он смог бороться с Максом. Но я не думаю, что сейчас много пилотов, способных на это», — написал Хайдфелд в своей колонке на немецкой версии Sky Sports.
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