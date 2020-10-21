Власти Португалии ввели новые ограничения посещаемости Гран-при Формулы-1

Организаторы Гран-при Португалии столкнулись с новыми ограничительными мерами, направленными на борьбу с пандемией коронавируса. Местные власти ограничили посещаемость Гран-при.

Ранее предполагалось, что ежедневно на трассу будут пускать около 50 тыс. человек. Но теперь из-за новых ограничений количество посетителей в день будет снижено до 27,5 тыс. человек. Из продажи изъяли 46 тыс. билетов. Все они представляли собой билеты без определённых мест рассадки.

«Мы бы хотели, чтобы гонка проходила при других обстоятельствах. Но нам приходится адаптироваться к текущей ситуации», — говорится в сообщении организаторов.

В Португалии гонка Формулы-1 пройдёт впервые с 1996 года. Гоночный уикэнд будет проходить с с 23 по 25 октября.