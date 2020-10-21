Источник: «Альфа Ромео» сохранит Джовинацци, оставив без места Шварцмана и Айлотта

«Альфа Ромео» не будет менять состав пилотов в следующем сезоне, сообщает La Gazzetta dello Sport. Антонио Джовинацци сохранит место в команде, выступать в Формуле-1 продолжит и ветеран Кими Райкконен.
По данным источника, в «Феррари» хотят, чтобы Джовинацци остался в «Альфа Ромео». В связи с этим возможный переход юниоров «Феррари» Каллума Айлотта и Роберта Шварцмана в Формулу-1 будет отложен.
В то же время «Хаас» полностью заменит пилотов в следующем сезоне. Как сообщает источник, команда расстанется с Кевином Магнуссеном и Роменом Грожаном. В то же время состав «Хааса» пополнят россиянин Никита Мазепин и Мик Шумахер, сын легендарного Михаэля Шумахера. Ранее сообщалось, что Мик, пилот академии «Феррари», перейдёт в «Альфа Ромео».
Как утверждает Ekstrabladet, «Хаас» объявит состав на следующий сезон уже во время Гран-при Португалии.
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