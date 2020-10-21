Леклер: наши отношения с Феттелем всегда были очень хорошими

Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о взаимоотношениях с напарником Себастьяном Феттелем, который по окончании сезона перейдёт в «Рейсинг Поинт». 23-летний Леклер опроверг слухи об испорченных взаимоотношениях.

«На мой взгляд, моё появление в команде ещё больше мотивировало Себастьяна, хоть мы и так знаем, что он является великим пилотом. Наши отношения с ним всегда были очень хорошими.

Может, в самом начале всё шло немного не так, но это моя вина. Я неожиданно оказался рядом с четырёхкратным чемпионом мира, что меня немного смутило. Он уже выиграл столько всего, а я ещё ничего не сделал.

Но со временем ситуация стала улучшаться. Конечно, иногда бывали сложные моменты, но в наших отношениях всегда всё было хорошо.

Какой бы совет дал Феттелю на прощание? Я бы никогда не позволил себе советовать ему. Он добился в нашем виде спорта гораздо больше, чем я. И он заслуживает уважения», — приводит слова Леклера Die Welt.