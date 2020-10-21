Вольф высказался о возможном приглашении Ферстаппена в «Мерседес»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф прокомментировал возможный переход пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена в немецкую команду. По словам Вольфа, Ферстаппен и Льюис Хэмилтон в ближайшее время не будут выступать вместе за «Мерседес».

«Ситуация вокруг Макса не открывает для нас каких-либо возможностей. Он связан контрактом с «Ред Булл», я уважаю его лояльность. Думаю, «Ред Булл» важно, чтобы у них был в команде Ферстаппен. Есть большое значение в том, что «Ред Булл» подписал с ним контракт в раннем возрасте. Такая ситуация хороша и для «Ред Булл», и для нас.

В то же время Валттери Боттас проделывает отличную работу, как и Льюис Хэмилтон. Они оба находятся на пике своих форм и результатов. Затем у нас есть юниоры, которые успешно развиваются. Они могут стать нашим будущим.

К тому же работа с Хэмилтоном и Росбергом в качестве напарников была очень сложной. Тяжело работать, когда бывает такая негативная обстановка. А она была именно такой. Поэтому здорово, что потом у нас появился Валттери. С тех пор ситуация не повторялась», — цитирует Вольфа пресс-служба Формулы-1.