В «Мерседесе» выяснили причину схода Боттаса на Гран-при Айфеля

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф сообщил, что в команде выявили причину проблем с силовой установкой Валттери Боттаса на Гран-при Айфеля, из-за которой он был вынужден сойти с дистанции.
«Мы смогли выявить отказавший электрический компонент в блоке управляющей электроники, который стал причиной проблем с мотором на болиде Боттаса на Гран-при Айфеля. Все данные говорят о том, что быстрое решение остановить болид помогло предотвратить механическое повреждение силовой установки. Пилотам всегда тяжело даётся сход с дистанции, но у Валттери есть сильные стороны — его стойкость и умение отыгрываться. Уверен, что в Португалии он сделает всё, что в его силах.
Трасса в Портимане — вторая из новых в нынешнем сезоне, так что результаты могут быть неожиданными. В Муджелло была захватывающая гонка, так что после неё мы работали над тем, чтобы лучше подготовиться к оставшимся новым гонкам и лучше собирать информацию по приезду на трассу. Это будет крайне важно во время двухдневного этапа в Имоле», — приводит слова Тото Вольфа официальный сайт «Мерседеса».
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