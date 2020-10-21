Отец Лэнса Стролла переболел коронавирусом

Отец Лэнса Стролла, Лоуренс Стролл также переболел коронавирусом, сообщает журналист BBC Эндрю Бенсон. Лоуренс Стролл прошёл тестирование в Швейцарии в воскресенье, 11 октября, в день проведения гонки Гран-при Айфеля, и тест показал положительный результат. С тех пор Стролл-старший находится в изоляции, но у него нет никаких симптомов болезни.



Напомним, ранее Лэнс сообщил, что позднее у него всё-таки был выявлен коронавирус. При этом последние тесты на коронавирус уже не выявили у канадца заражения. По словам Лэнса, он готов принять участие в Гран-при Португалии.



Позднее руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал ситуацию с положительным тестом на коронавирус у Лэнса Стролла — пилот чувствовал недомогание ещё в дни Гран-при России, из-за чего возникли вопросы о правомерности нахождения Стролла в паддоке Гран-при Айфеля.