Отец Лэнса Стролла переболел коронавирусом

Отец Лэнса Стролла, Лоуренс Стролл также переболел коронавирусом, сообщает журналист BBC Эндрю Бенсон. Лоуренс Стролл прошёл тестирование в Швейцарии в воскресенье, 11 октября, в день проведения гонки Гран-при Айфеля, и тест показал положительный результат. С тех пор Стролл-старший находится в изоляции, но у него нет никаких симптомов болезни.
Напомним, ранее Лэнс сообщил, что позднее у него всё-таки был выявлен коронавирус. При этом последние тесты на коронавирус уже не выявили у канадца заражения. По словам Лэнса, он готов принять участие в Гран-при Португалии.
Позднее руководитель «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал ситуацию с положительным тестом на коронавирус у Лэнса Стролла — пилот чувствовал недомогание ещё в дни Гран-при России, из-за чего возникли вопросы о правомерности нахождения Стролла в паддоке Гран-при Айфеля.
- 21 октября 2020
-
20:55
-
19:36
-
18:28
-
17:43
-
15:55
-
15:15
-
14:16
-
12:59
-
11:54
-
11:09
-
10:38
-
10:03
-
09:24
- 20 октября 2020
-
23:49
-
22:51
-
21:58
-
20:43
-
19:44
-
18:46
-
17:41
-
16:09
-
16:03
-
15:26
-
14:43
-
13:28
-
12:19
-
11:53
-
09:52
-
09:00
-
00:55
- 19 октября 2020
-
23:49
-
22:59
-
22:01
-
19:21
-
18:56