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Racer: Расселл начал поиски места на сезон-2021 на фоне слухов о потере места в «Уильямсе»

Racer: Расселл начал поиски места на сезон-2021 на фоне слухов о потере места в «Уильямсе»
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик Джордж Расселл обратился к нескольким командам с вопросом о возможном месте на сезон-2021, сообщает Racer. По информации источника, Расселл столкнулся с перспективой поиска места на следующий сезон в последний момент из-за перехода в команду мексиканского гонщика Серхио Переса.

Источники сообщали, что команда «Уильямс» объявит о замене пилота Джорджа Рассела на Серхио Переса до конца сезона.

По окончании сезона Перес останется без контракта в Формуле-1. Мексиканца в «Рейсинг Пойнт» заменит Себастьян Феттель, который покидает «Феррари».

Новые владельцы «Уильямс» хотят, чтобы оба пилота команды имели финансовую поддержку. Средства, выделяемые спонсорами Николаса Латифи и Серхио Переса, помогут команде лучше подготовиться к сезону-2022, когда Формула-1 перейдёт на новый регламент.

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