Сироткин: хотел бы помогать «Феррари» в нескольких сериях

Пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин заявил, что хотел бы расширить свою работу с «Феррари» и выступать и в других сериях на автомобилях этой компании.



«Мне бы хотелось не просто продолжать сотрудничество с „Феррари“, но и расширять его, помогая команде не только в одной серии, но в нескольких, делиться своим опытом и пониманием, развивая все будущие проекты компании. Это моя цель, и она меня очень мотивирует», — приводит слова Сергея Сироткина F1News.



8 июля стало известно, что пилот программы SMP Racing Сергей Сироткин сезон-2020 проведёт в гонках на выносливость GT World Challenge Europe Endurance Cup. Россиянин выступает в классе Pro в составе экипажа команды SMP Racing на автомобиле Ferrari F488 GT3 Evo 2020 под номером 72.