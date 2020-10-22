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Самый «грязный» пилот в истории Ф-2 Рагунатан планирует провести сезон-2021 в этой серии

Самый «грязный» пилот в истории Ф-2 Рагунатан планирует провести сезон-2021 в этой серии
Авто / Младшие серии 0

Бывший гонщик Формулы-2 Махавир Раугнатан заявил, что рассчитывает в следующем году провести полный сезон в серии.

“Да, я обязательно проведу в Формуле-2 весь следующий сезон. Пока же я вынужден оставаться в Индии – путешествия для меня невозможны, так как все аэропорты в стране по-прежнему закрыты для международных перелётов“, — приводит слова Махавира Рагунатана FunFormula.

Напомним, у Махавира Рагунатана сомнительная слава самого «грязного» пилота в истории Формулы-2.

За сезон-2019 Рагунатан заработал 24 штрафных балла, что равносильно двум дисквалификациям. Однако, индус пропустил только одну гонку — число баллов достигло 24 уже на последнем этапе сезона и не получил дисквалификацию лишь по формальным причинам.

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