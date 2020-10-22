Хорнер порассуждал о статусе первого и второго пилота в «Ред Булл»

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер, рассуждая о статусе первого и второго пилота внутри команды, рассказал, почему австрийский коллектив предпочитает использовать чёткое разделение между гонщиками.

«Это делает вашу жизнь намного проще, когда есть чёткие границы. Как с Алексом Албоном, например. Он ещё молод, но понимает, что получает те же возможности и имеет такие инструменты, что и Ферстаппен. Алекс также знает, что наш лучший шанс выиграть титул чемпиона мира — это Макс. Пилоту легче справиться с подобным, если всё оговорено заранее. Это становится сложным, когда у вас есть два гонщика, сражающихся между собой. Когда оба считают, что являются лучшими. Они используют всё, что могут, чтобы получить преимущество перед своим товарищем по команде.



Единственный человек, по которому вас будут судить, — это ваш напарник. Ведь в пелотоне только у него есть такая же техника. Так что он либо поможет вам утвердиться, либо сломает вам карьеру. Формально термин «товарищ по команде» прямо противоположен собственному значению. Этот человек в другой машине заставляет вас выглядеть или идиотом, или кем-то, кто действительно имеет ценность», — заявил Хорнер в подкасте BBC.