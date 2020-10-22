Магнуссен вслед за Грожаном подтвердил, что уходит из «Хааса» в конце сезона

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен, как и его напарник Ромен Грожан, сообщил, что покидает команду «Хаас». Таким образом, состав гонщиков в американском коллективе на следующий сезон полностью обновится.

«Всем привет. Сезон Формулы-1 2020 года станет для меня последним в команде «Хаас». Оглядываясь назад, мы провели прекрасные четыре сезона. Быть частью совершенно новой команды было вызовом, который мне очень понравился, и это принесло мне огромный опыт, который помог мне расти и развиваться как гонщику.

Хотел бы поблагодарить Джина, Гюнтера и всю гоночную команду за их преданность и доверие ко мне в течение последних четырёх лет.

Я всё ещё работаю над своими планами на будущее, о которых сообщу в своё время. В этом сезоне впереди ещё шесть гонок. И я хочу отдать все силы, чтобы финишировать на высоте. Спасибо всем за поддержку», — написал Магнуссен на своей странице в "Инстаграме".