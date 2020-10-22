Мик Шумахер не лишится победы в Сочи. Соперники отказались подавать протест

ФИА не станет лишать Мика Шумахера победы в первой гонке уик-энда в Сочи, так соперники отказались от протестов. Об этом сообщает RaceFans. Команда «Према» тогда одновременно зазвала на пит-стоп Мика и Роберта Шварцмана, хотя очевидной необходимости в этом не было.

Руководителя «Премы» Рене Розина, который жестами давал указания пилотам, после гонки оштрафовали на € 10 тыс. Его действия были расценены судьями как наносящие ущерб соревнованиям.



Формально Розин не входит в ограниченное число сотрудников команды, которые допущены к непосредственному руководству в гонке. Изучив инцидент, стюарды определили, что Рене не вмешивался в процесс проведения пит-стопа. Однако они постановили, что его действия могут быть неверно истолкованы кем-либо, не имеющим доступа к соответствующим ракурсам и видеозаписям. И ограничились штрафом.

Соперники из ART, Carlin, DAMS и Virtuosi изначально подали уведомления об обжаловании этого решения. Если бы разбирательство продолжилось, то денежный штраф мог бы превратиться в спортивный, а Шумахер – лишиться победы. Однако в ФИА подтвердили, что команды не стали подтверждать протест.