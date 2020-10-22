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Марко: Ферстаппена никто не прессингует, а нам нужно знать, где находится предел болида

Марко: Ферстаппена никто не прессингует, а нам нужно знать, где находится предел болида
Авто / Формула-1 0

Консультант «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко заявил, что из-за отсутствия сильного второго пилота австрийская команда не может нащупать предел собственного болида, что мешает ей в борьбе за титул.

«Наша цель на следующий год — бороться за чемпионство. Конечно, мы понимаем, что Макса Ферстаппена на самом деле никто не прессингует, а нам нужно знать, где находится предел болида», — приводит слова Марко RaceFans со ссылкой на Sky Germany.

После 11 Гран-при нынешнего сезона Макс Ферстаппен занимает третье место в личном зачёте. На счету пилота из Нидерландов 147 очков. Его напарник по команде Александер Албон (64) – седьмой.

Ранее появилась информация, что руководство «Ред Булл» может заменить Албона на более опытных Нико Хюлькенберга или Серхио Переса.

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