Хюлькенберг заранее прибыл на Гран-при Португалии с «Рейсинг Пойнт»

Нико Хюлькенберг уже трижды в этом сезоне заменял пилотов «Рейсинг Пойнт». На Гран-при Португалии команда заранее взяла немецкого гонщика с собой, чтобы потом специально не вызывать его в случае непредвиденных проблем у Серхио Переса или Лэнса Стролла.



«Да, Нико здесь. И я думаю, что другие команды также решили впервые привезти на этап резервных пилотов. В этом есть смысл.

У Лэнса был отрицательный тест на коронавирус перед уик-эндом. Сейчас вероятность получения положительного результата низкая. Является ли она нулевой? Я не так много об этом знаю, но она низкая. Мы пригласили Нико в качестве меры предосторожности. Хотя я уверен, что Лэнс сможет сесть за руль», — приводит слова руководителя «Рейсинг Пойнт» Отмара Зафнауэра F1i.