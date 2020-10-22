«Рейсинг Пойнт» получила предупреждение от ФИА из-за ситуации со Строллом

ФИА вынесла предупреждение «Рейсинг Пойнт» из-за того, что команда не сразу проинформировала федерацию о положительном тесте Лэнса Стролла на COVID-19 и напомнила о необходимости соблюдения всех протоколов безопасности во время пандемии. Об этом сообщает Autosport.



Лэнс улетел домой в Швейцарию на частном самолёте в день гонки на «Нюрбургринге». Он прошёл тест на COVID-19 дома и получил положительный результат на следующие сутки. Об этом стало известно лишь вчера, 21 октября, когда канадец написал про перенесённую болезнь в «Твиттере».



Это не первое официальное предупреждение, которое получали участники Ф-1 за нарушение протоколов безопасности, связанных с COVID-19. Ранее предупреждали гонщиков «Феррари» – Себастьяна Феттеля за общение с представителями другой команды без маски, а Шарля Леклера за то, что в перерыве между двумя гонками в Австрии он уезжал в Монако.