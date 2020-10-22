Хэмилтон недоволен словами Петрова «Чемпионату». Виталий критиковал акции Льюиса

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон с подачи журналистов прокомментировал приглашение российского пилота Виталия Петрова в число стюардов Гран-при Португалии Формулы-1. Хэмилтону зачитали выдержки из интервью Петрова «Чемпионату», в котором Виталий раскритиковал некоторые действия шестикратного чемпиона мира — в частности выход на подиум Гран-при Тосканы в футболке с призывом арестовать полицейских, убивших Брионну Тэйлор, и вставание на колено перед стартом гонки.
«Я не видел цитаты целиком — вы процитировали только часть из неё. Я бы сказал, это удивительно, что они нанимают кого-то, у кого подобные взгляды и кто столь громко выступает насчёт вещей, с которыми мы пытаемся бороться. Но это вы должны показать им. Я особо ничего не могу с этим сделать.
Мы должны включать людей, которые понимают время, в которое мы живём, и чувствительны к проблемам, которые нас окружают. Так что я не понимаю, какова их цель или почему здесь именно он, ведь нельзя сказать, что у них нет других кандидатов», — приводит слова Хэмилтона RaceFans.
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