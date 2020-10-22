Источник — о будущем Джовинацци: у него больше друзей в «Феррари», чем считается

Немецкое издание AutoBild подтверждает информацию о том, что команда «Альфа Ромео» близка к сохранению прежнего состава гонщиков на сезон-2021. Считается, что Кими Райкконен уже твёрдо определился с тем, что хочет продлить контракт ещё на год, а «Феррари» близка к тому, чтобы оставить в клиентской команде Антонио Джовинацци — согласно договорённости с «Альфа Ромео» именно «Скудерия» определяет кандидатуру одного из гонщиков.



«У Антонио больше друзей в «Феррари», чем считается», — отметил инсайдер AutoBild.



Таким образом, лидер общего зачёта Формулы-2 Мик Шумахер должен отправиться в «Хаас», а для ещё двух юниоров «Феррари» — Каллума Айлотта и Роберта Шварцмана — места в Ф-1 не найдётся. Немецкое издание предполагает, что Айлотт может попытать свои силы в Формуле-Е, а Шварцман — остаться в Ф-2 ещё на год с целью выиграть титул.

Источник: «Альфа Ромео» сохранит Джовинацци, оставив без места Шварцмана и Айлотта