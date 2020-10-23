Формула-1. Гран-при Португалии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Сегодня, 23 октября, на стационарной трассе «Алгарве» в Портимане состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Португалии. Первая сессия свободной практики стартует в 13:00 мск, вторая начнётся в 17:00.
После 11-го этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.
Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.
Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Португалии Формулы-1
Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Португалии Формулы-1
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