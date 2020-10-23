Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Формула-1. Гран-при Португалии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Формула-1. Гран-при Португалии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция
Авто / Формула-1 0

Сегодня, 23 октября, на стационарной трассе «Алгарве» в Портимане состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Португалии. Первая сессия свободной практики стартует в 13:00 мск, вторая начнётся в 17:00.

После 11-го этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.

Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.

Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Португалии Формулы-1

Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Португалии Формулы-1

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020