Формула-1. Гран-при Португалии. Пятничные тренировки. Онлайн-трансляция

Сегодня, 23 октября, на стационарной трассе «Алгарве» в Портимане состоятся пятничные тренировки 12-го этапа сезона-2020 Формулы-1 — Гран-при Португалии. Первая сессия свободной практики стартует в 13:00 мск, вторая начнётся в 17:00.



После 11-го этапа Формулы-1 в общем зачёте чемпионата лидирует британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон. Российский гонщик «Альфа Таури» Даниил Квят набрал 14 очков и находится в общем зачёте на 14-й позиции.



Интернет-портал «Чемпионат» будет вести текстовые онлайн-трансляции свободных практик Формулы-1, которые доступны по нижеприведённым ссылкам.



Онлайн-трансляция первой тренировки Гран-при Португалии Формулы-1



Онлайн-трансляция второй тренировки Гран-при Португалии Формулы-1