Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс.
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Джовинацци: не я принимаю решение о сезоне-2021

Джовинацци: не я принимаю решение о сезоне-2021
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Ромео» Антонио Джовинацци поделился мыслями о своём будущем в сезоне-2021.

«Думаю, решение принимаю не я. Как я всегда говорю, я сосредоточен на своей работе, которая связана с пилотированием, а остальные решения принимаю не я. Нужно посмотреть, что решат „Феррари“ и „Альфа Ромео“, тогда посмотрим.

Я надеюсь, что решение будет принтяо в ближайшее время. Моя цель — быть в Формуле-1 в следующем году. Я хотел бы выступать в „Альфа Ромео“ — это важная для меня команда, команда, с которой я начинал свою карьеру в Формуле-1.

Но, как я уже сказал, не я принимаю решение. Ведутся переговоры, надеюсь, скоро мы получим ответ.

Я не знаю, что решит Кими. Но для меня это не имеет значения. Решение принимает „Феррари“ и „Альфа Ромео“, — приводит слова Джовинацци официальный сайт Формулы-1.

Комментарии (0)
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020