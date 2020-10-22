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Хорнер рассказал, почему именно «Ред Булл» ставит рекорды по скорости пит-стопов

Хорнер рассказал, почему именно «Ред Булл» ставит рекорды по скорости пит-стопов
Авто / Формула-1 0

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер в рамках шоу Red Bull Basement Sessions рассказал о подходе команды к рабочему процессу. По мнению Хорнера, расслабленная атмосфера внутри команды помогает добиваться более высоких результатов.

«Мы очень отличаемся от «Мерседеса», «Феррари», «Рено» или других заводских команд. Мы своего рода нонконформисты паддока. Например, мы ставим в боксах музыку на полною громкость, наши сотрудники наслаждаются работой. Это очень важно, это укрепляет командный дух. Именно поэтому наши механики ставят мировые рекорды по скорости пит-стопов. У нас расслабленная атмосфера, что никак не мешает работать серьёзно. Мы в «Ред Булл» стараемся создавать рабочую среду, которая стимулирует креативность», — заявил Хорнер.

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