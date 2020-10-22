ФИА прокомментировала жалобы Хэмилтона на выбор Петрова стюардом

Международная автомобильная федерация прокомментировала недовольство пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона на то, что российский гонщик Виталий Петров был выбран стюардом на Гран-при Португалии Формулы-1. Хэмилтон недоволен, что Петров в интервью «Чемпионату» не поддержал церемонию с преклонением колена перед стартом гонок Формулы-1, а также поступок Льюиса, когда он надел на подиуме Гран-при Тосканы футболку с призывом арестовать полицейских, застреливших афроамериканку Брионну Тэйлор.



«В процессе выбора федерация не допускает дискриминации на основании взглядов, выраженных вне рамок их функций в качестве стюарда ФИА, при условии, что любое такое выражение не противоречит правилам и этическому кодексу ФИА», — приводит заявление федерации Reuters.

Хэмилтон недоволен словами Петрова «Чемпионату». Виталий критиковал акции Льюиса