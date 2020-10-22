Ральф Шумахер назвал Хюлькенберга кандидатом номер один на место в «Ред Булл»

Бывший гонщик Формулы-1 Ральф Шумахер высказал мнение, что команда «Ред Булл» всерьёз рассматривает кандидатуру Нико Хюлькенберга на место боевого гонщика в сезоне-2021. Хюлькенберг может заменить Александера Албона.



«Лично я полагаю, что он кандидат номер один. По многим причинам. Во-первых, для «Ред Булл» не слишком важны деньги. Да, Серхио Перес — тоже сильный гонщик, но Нико вернулся невероятно сильно. Кроме того, хоть у меня и нет цифр под рукой, но я знаю, что для «Ред Булл» всегда были относительные проблемы на немецком рынке. Это значит, что когда есть симпатичный немецкий гонщик с именем — а Нико довольно-таки популярен, — то всё это определённо имело бы смысл», — приводит слова Шумахера Motorsport-Total.