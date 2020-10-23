Штайнер признался Грожану, что смена пилотов в «Хаасе» вызвана финансовыми причинами

Пилот «Хааса» Ромен Грожан, который по завершении сезоне покинет американскую команду, не ожидал, что вместе с ним уйдёт и его напарник Кевин Магнуссен. Француз ожидал перемен, но не предполагал, что они коснутся всех. По его словам, руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что резкие перемены связаны с финансовым положением.

«Ожидал, что кто-то из нас останется. Предполагал, что из финансовых соображений перемены будут, ведь мир сейчас поменялся. Но потом мне позвонил Гюнтер и сказал, что мы оба покинем команду. Он сказал, что решение принято по финансовым причинам», — приводит слова Грожана GPblog.

Напомним, фаворитом на одно из мест в «Хаасе» называют российского пилота Формулы-2 Никиту Мазепина.