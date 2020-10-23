Штайнер признался Грожану, что смена пилотов в «Хаасе» вызвана финансовыми причинами
Пилот «Хааса» Ромен Грожан, который по завершении сезоне покинет американскую команду, не ожидал, что вместе с ним уйдёт и его напарник Кевин Магнуссен. Француз ожидал перемен, но не предполагал, что они коснутся всех. По его словам, руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер признался, что резкие перемены связаны с финансовым положением.
«Ожидал, что кто-то из нас останется. Предполагал, что из финансовых соображений перемены будут, ведь мир сейчас поменялся. Но потом мне позвонил Гюнтер и сказал, что мы оба покинем команду. Он сказал, что решение принято по финансовым причинам», — приводит слова Грожана GPblog.
Напомним, фаворитом на одно из мест в «Хаасе» называют российского пилота Формулы-2 Никиту Мазепина.
- 23 октября 2020
-
01:01
-
00:24
-
00:19
- 22 октября 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:46
-
22:47
-
21:58
-
21:55
-
21:16
-
20:46
-
20:23
-
20:11
-
19:58
-
19:56
-
19:48
-
18:53
-
17:54
-
16:57
-
16:51
-
16:27
-
16:09
-
15:29
-
14:20
-
13:06
-
12:11
-
11:37
-
10:51
-
10:24
-
09:00
-
01:04
- 21 октября 2020
-
23:53
-
23:04
-
21:34
-
20:55
Партнерский контент