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Гасли предположил, что переговоры с «Рено» могли начаться без его участия

Гасли предположил, что переговоры с «Рено» могли начаться без его участия
Авто / Формула-1 0

Пилот «Альфа Таури» Пьер Гасли прокомментировал свой возможный переход в «Рено», слухи о котором появились недавно. По словам француза, такими вещами всегда занимается высшее руководство «Ред Булл», и ему неизвестно о каких-либо переговорах.

«Хельмут Марко и Дитрих Матешиц управляют всеми пилотами «Ред Булл». Не знаю, есть ли какие-то варианты вне программы. Я не участвую в этих обсуждениях, поэтому не могу их комментировать», — приводит слова Гасли Motorsport-Magazin.

Напомним, после решения «Хонды» покинуть «Королевские гонки» в конце 2021 года «Ред Булл» и «Альфа Таури» остались без поставщика силовых установок. Одним из вариантов для них является контракт с «Рено» и возврат к двигателям французского концерна. Контракт Гасли может стать частью этой сделки.

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