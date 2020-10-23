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«Мерседес» на практике Гран-при Португалии протестирует болид без DAS

«Мерседес» на практике Гран-при Португалии протестирует болид без DAS
Авто / Формула-1 0

Команда «Мерседес», чтобы подготовиться к следующему сезону, собирается протестировать свой болид без системы DAS во время первой свободной практики Гран-при Португалии. Это техническое решение будет запрещено со следующего сезона, и немецкая команда хочет оценить эффективность машины без него. Об этом сообщает Autosport.

Напомним, после 11 из 17 этапов нынешнего сезона «Мерседес», набрав 391 очко, возглавляет командный зачёт. Команда на 180 баллов опережает идущий вторым «Ред Булл» и при определённых раскладах может выиграть Кубок конструкторов уже на Гран-при Португалии.

Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон (230) и Валттери Боттас (161) возглавляют личный зачёт. Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен (147) занимает третью строчку.

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