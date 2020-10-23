Специальная комиссия обсудит требования «Ред Булл» по двигателям

Издание F1-Insider сообщает, что 26 сентября, сразу после Гран-при Португалии, в Формуле-1 будет созвана специальная комиссия, которая обсудит требования команды «Ред Булл» по заморозке доработок силовых установок с сезона-2022.
В это комиссию войдут представители всех мотористов, а также ФИА и Liberty Media.
Сообщается, что босс «Ред Булл» Дитрих Матешиц угрожает снять свои две команды с чемпионата, если требования по заморозке двигателей не будут выполнены. Ранее подобные слова прозвучали и от консультанта австрийского коллектива Хельмута Марко.
Напомним, «Ред Булл» хочет самостоятельно готовить силовые установки по наработкам «Хонды», которая покинет «Королевские гонки» в конце 2021 года. Однако для этого австрийцам нужны гарантии, что двигатели не придётся модернизировать.
- 23 октября 2020
-
12:23
-
12:19
-
11:34
-
10:14
-
09:01
-
09:00
-
01:01
-
00:24
-
00:19
- 22 октября 2020
-
23:56
-
23:47
-
23:46
-
22:47
-
21:58
-
21:55
-
21:16
-
20:46
-
20:23
-
20:11
-
19:58
-
19:56
-
19:48
-
18:53
-
17:54
-
16:57
-
16:51
-
16:27
-
16:09
-
15:29
-
14:20
-
13:06
-
12:11
-
11:37
-
10:51
-
10:24