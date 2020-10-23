Специальная комиссия обсудит требования «Ред Булл» по двигателям

Издание F1-Insider сообщает, что 26 сентября, сразу после Гран-при Португалии, в Формуле-1 будет созвана специальная комиссия, которая обсудит требования команды «Ред Булл» по заморозке доработок силовых установок с сезона-2022.



В это комиссию войдут представители всех мотористов, а также ФИА и Liberty Media.

Сообщается, что босс «Ред Булл» Дитрих Матешиц угрожает снять свои две команды с чемпионата, если требования по заморозке двигателей не будут выполнены. Ранее подобные слова прозвучали и от консультанта австрийского коллектива Хельмута Марко.



Напомним, «Ред Булл» хочет самостоятельно готовить силовые установки по наработкам «Хонды», которая покинет «Королевские гонки» в конце 2021 года. Однако для этого австрийцам нужны гарантии, что двигатели не придётся модернизировать.