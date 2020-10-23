Хэмилтон – о DAS: «Мерседес» найдёт другое гениальное техническое решение

Пилот «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, комментируя запрет системы DAS со следующего сезона, заявил, что немецкая команда в будущем сможет удивить соперников иным новаторским решением.



«Многие направления, которые Валттери Боттас и я хотели внедрить в машину в течение последних двух лет, принесли свои плоды. Команда придумала некоторые невероятные проекты, такие как DAS. Конечно, этой системы не будет в следующем году, что совершенно нормально. Но мы найдём другое гениальное техническое решение, чтобы продвинуть команду вперёд», — приводит слова пилота «Мерседеса» Льюиса Хэмилтона Autosport.



Напомним во время первой свободной практики Гран-при Португалии команда «Мерседес» будет тестировать болид без системы DAS.

«Мерседес» на практике Гран-при Португалии протестирует болид без DAS