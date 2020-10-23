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Ферстаппен: Хюлькенберг был бы хорошим напарником

Ферстаппен: Хюлькенберг был бы хорошим напарником
Авто / Формула-1 0

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос журналистов, как он отнесётся к тому, что слухи о контракте Нико Хюлькенберга с австрийской командой окажутся правдой, и немец в следующем сезоне станет его напарником.

«Очевидно, я не могу сказать об этом слишком многого. Но Нико — прекрасный гонщик. Думаю, он был бы хорошим товарищем по команде Но, опять же, это решать не мне.

Полагаю, что сейчас нам важнее лучше изучить машину этого года, потому что в следующем сезоне мы не сможем сильно модернизировать её. Чрезвычайно важно устранить все недостатки. То, что работает для «Мерседеса», не обязательно должно быть правильным для нас. Мы обязательно продолжим работу, и в следующем году мы узнаем, где окажемся относительно друг друга», — приводит слова Ферстаппена GrandPrix.

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