Ферстаппен: Хюлькенберг был бы хорошим напарником

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос журналистов, как он отнесётся к тому, что слухи о контракте Нико Хюлькенберга с австрийской командой окажутся правдой, и немец в следующем сезоне станет его напарником.



«Очевидно, я не могу сказать об этом слишком многого. Но Нико — прекрасный гонщик. Думаю, он был бы хорошим товарищем по команде Но, опять же, это решать не мне.

Полагаю, что сейчас нам важнее лучше изучить машину этого года, потому что в следующем сезоне мы не сможем сильно модернизировать её. Чрезвычайно важно устранить все недостатки. То, что работает для «Мерседеса», не обязательно должно быть правильным для нас. Мы обязательно продолжим работу, и в следующем году мы узнаем, где окажемся относительно друг друга», — приводит слова Ферстаппена GrandPrix.