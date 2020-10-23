Новый глава «Уильямса» отказался подтверждать состав пилотов на фоне слухов о Пересе

Временный руководитель «Уильямса» Саймон Робертс ушёл от ответа на вопрос о составе пилотов на следующий сезон. У действующих гонщиков Николаса Латифи и Джорджа Расселла есть подписанные контракты. Однако в последнее время всё чаще слышны слухи, что новые владельцы команды из Гроува хотят заменить последнего на мексиканца Серхио Переса.



«Я просто не собираюсь об этом говорить. Dorilton купил команду, ничего не изменилось в отношении гонщиков. Так много домыслов, слухов, это безумие. В конце концов, это глупый сезон. Больше мы ничего не говорим.

Оба пилота делают отличную работу. Вокруг столько спекуляций, что я не хочу непреднамеренно подпитывать их. Кто-то заметит некоторые нюансы во всём, что мы скажем.



Могу ли я исключить спекуляции и опровергнуть переход Переса? Возможно, но мы просто не хотим ничего говорить так или иначе. Команда сосредоточена на гоночном уик-энде. У нас нет никаких новостей», — приводит слова Робертса RaceFans.