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Видео: странная авария Ферстаппена и Стролла на тренировке Гран-при Португалии

Видео: странная авария Ферстаппена и Стролла на тренировке Гран-при Португалии
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью столкновения голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла во время второй пятничной тренировки Гран-при Португалии.

На стартовой прямой Ферстаппен попробовал обогнать Стролла, предполагая, что тот закончил свой быстрый круг. Но Лэнс пошёл на второй круг и не собирался пропускать пилота «Ред Булл». В итоге к первому повороту Стролл был чуть впереди, но Ферстаппен продолжал считать, что коллега его пропустит. Однако Стролл повернул вправо, и Ферстаппен врезался в его болид.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.

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