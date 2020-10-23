Видео: странная авария Ферстаппена и Стролла на тренировке Гран-при Португалии

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью столкновения голландского гонщика «Ред Булл» Макса Ферстаппена и канадского пилота «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла во время второй пятничной тренировки Гран-при Португалии.



На стартовой прямой Ферстаппен попробовал обогнать Стролла, предполагая, что тот закончил свой быстрый круг. Но Лэнс пошёл на второй круг и не собирался пропускать пилота «Ред Булл». В итоге к первому повороту Стролл был чуть впереди, но Ферстаппен продолжал считать, что коллега его пропустит. Однако Стролл повернул вправо, и Ферстаппен врезался в его болид.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «твиттере» Формулы-1.