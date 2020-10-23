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Видео: мощный пожар на болиде Гасли во время второй тренировки Гран-при Португалии

Видео: мощный пожар на болиде Гасли во время второй тренировки Гран-при Португалии
Авто / Формула-1 0

Пресс-служба Формулы-1 опубликовала ролик с видеозаписью происшествия, случившегося с автомобилем французского пилота «Альфа Таури» Пьера Гасли во время второй части пятничных свободных заездов Гран-при Португалии.

В какой-то момент болид Гасли потерял ход, и Пьеру пришлось остановить его на обочине. К этому моменту автомобиль уже загорелся, причём пожар оказался весьма серьёзным. Болид некоторое время горел, прежде чем на место происшествия прибежали маршалы с огнетушителями. Не исключено, что этот пожар приведёт к тому, что Гасли получит штраф за вынужденное превышение лимита на элементы силовых установок на сезон.

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Полностью посмотреть ролик можно в «инстаграме» Формулы-1.

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