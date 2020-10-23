Ферстаппена и Стролла не накажут из-за аварии на второй тренировке ГП Португалии

Вторая свободная практика Гран-при Португалии ознаменована аварией пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена и гонщика «Рейсинг Пойнт» Лэнса Стролла, из-за чего сессия прерывалась красными флагами.

После завершения тренировки пилоты были вызваны к стюардам. В итоге те приняли решение не наказывать ни одного из них. Оба пилота признали, что не поняли друг друга и что могли принять меры, чтобы избежать инцидента. При этом непосредственно после аварии Ферстаппен был зол и обвинял во всём канадца.

На стартовой прямой Ферстаппен попробовал обогнать Стролла, предполагая, что тот закончил свой быстрый круг. Однако Лэнс пошёл на второй круг и не собирался пропускать пилота «Ред Булл». В итоге к первому повороту Стролл был чуть впереди, однако Макс продолжал считать, что коллега его пропустит. Тем не менее Стролл повернул влево и Ферстаппен врезался в его болид.