Зафнауэр — об аварии: чего пытался добиться Ферстаппен?

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал столкновение своего гонщика Лэнса Стролла с голландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Португалии Формулы-1. Пилоты не поделили трассу в первом повороте, полагая, что оппонент пропустит их вперёд. В результате столкновения болид «Ред Булл» получил повреждения, а автомобиль «Рейсинг Пойнт» остался в гравийной зоне вылета.



«Макс не понял, что мы проводим два быстрых круга подряд. Он не должен был так ехать. Это глупо. Чего он пытался добиться?» — заявил Зафнауэр в комментарии для Sky Sports.



По итогам разбирательств инцидента стюарды не стали выписывать кому-либо штрафов.

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