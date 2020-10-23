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Зафнауэр — об аварии: чего пытался добиться Ферстаппен?

Зафнауэр — об аварии: чего пытался добиться Ферстаппен?
Авто / Формула-1 0

Руководитель команды Формулы-1 «Рейсинг Пойнт» Отмар Зафнауэр прокомментировал столкновение своего гонщика Лэнса Стролла с голландским пилотом «Ред Булл» Максом Ферстаппеном во второй части пятничных свободных заездов Гран-при Португалии Формулы-1. Пилоты не поделили трассу в первом повороте, полагая, что оппонент пропустит их вперёд. В результате столкновения болид «Ред Булл» получил повреждения, а автомобиль «Рейсинг Пойнт» остался в гравийной зоне вылета.

«Макс не понял, что мы проводим два быстрых круга подряд. Он не должен был так ехать. Это глупо. Чего он пытался добиться?» — заявил Зафнауэр в комментарии для Sky Sports.

По итогам разбирательств инцидента стюарды не стали выписывать кому-либо штрафов.

Видео: странная авария Ферстаппена и Стролла на тренировке Гран-при Португалии
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